Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge si scontrano, il video incriminato non trasmesso in diretta (Di sabato 22 gennaio 2022) Nessuno può mettere Nathaly Caldonazzo in un punto della Casa dove c'è poca luce. Chiamata da Alfonso Signorini a fare la sua nomination, l'attrice ha alzato la carta di Soleil Sorge nominandola. "Non ho mai avuto problemi con lei, ma voto Soleil perché, andati via Giacomo e Valeria c'è uno spazio enorme nel divano dov'è lei, così ci siamo messe io e Miriana, dato che fino ad adesso eravamo state messe in un angolino dove c'era una luce non troppo bella. Ed a lei questo ha dato molto fastidio, ci ha detto molto gentilmente di andarcene e di tornarcene ai nostri posti. Questione di luce e di signorilità". Immediata la replica della Sorge. "Lei è venuta, si è seduta di fianco a me perché voleva quella luce, quando c'era tutto un divano disponibile. Così gentilmente le ho detto di tornare ...

