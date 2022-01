Morto in alternanza scuola lavoro, ipotesi omicidio colposo a carico del datore (Di sabato 22 gennaio 2022) Era il suo ultimo giorno di stage in azienda, stava finendo il periodo alternanza scuola lavoro , e la sua vita è stata spezzata da una putrella di acciaio. La Procura di Udine ha aperto un ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Era il suo ultimo giorno di stage in azienda, stava finendo il periodo, e la sua vita è stata spezzata da una putrella di acciaio. La Procura di Udine ha aperto un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - PinnaUgo : @RenatoSouvarine @Moonlightshad1 @AzzolinaLucia Ma c’è un cazzo di qualcuno che si interessa dei lavoratori? Il cas… - Maidirecult : RT @mazzeoantonio: Lorenzo Parelli, 18 anni. Doveva essere a scuola. Fare italiano, 2 ore di laboratorio e poi in palestra per una partita… - Perplexity_is : RT @mazzeoantonio: Lorenzo Parelli, 18 anni, è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Ud). Non si tratta dell'ennesimo operaio uc… - dr_liveislife : RT @confundustria: #Udine Si chiamava Lorenzo, aveva 18 ANNI ed era in una azienda metalmeccanica per il tirocinio alternanza scuola lavor… -