LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: inizia la seconda manche, si sogna con gli azzurri! (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 La seconda manche è stata tracciata dal francese Jacques Theolier, allenatore dell’Italia. O, meglio, potremmo dire il vero e proprio demiurgo degli azzurri. 13.24 Sono cinque gli azzurri qualificati, ben quattro di questi in top10: 1° Vinatzer, 4° Razzoli, 8° Sala, 10° Gross, 28° Maurberger. E’ questa l’Italia che ci piace. 13.22 La classifica della prima manche: 1 12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 50.59 Nordica 2 1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 50.67 0.08 Dynastar 3 5 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 50.68 0.09 Voelkl4 8 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 51.32 0.73 Fischer 5 29 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 51.36 0.77 Nordica 6 15 220689 RYDING Dave 1986 GBR 51.40 0.81 Fischer 7 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 51.50 0.91 Head8 27 6291574 SALA ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 Laè stata tracciata dal francese Jacques Theolier, allenatore dell’Italia. O, meglio, potremmo dire il vero e proprio demiurgo degli azzurri. 13.24 Sono cinque gli azzurri qualificati, ben quattro di questi in top10: 1° Vinatzer, 4° Razzoli, 8° Sala, 10° Gross, 28° Maurberger. E’ questa l’Italia che ci piace. 13.22 La classifica della prima: 1 12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 50.59 Nordica 2 1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 50.67 0.08 Dynastar 3 5 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 50.68 0.09 Voelkl4 8 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 51.32 0.73 Fischer 5 29 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 51.36 0.77 Nordica 6 15 220689 RYDING Dave 1986 GBR 51.40 0.81 Fischer 7 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 51.50 0.91 Head8 27 6291574 SALA ...

