L’ingegno degli inventori bergamaschi non segna battute d’arresto | registrati 69 brevetti

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 gennaio 2022) Bergamo. Irilasciati aresidenti in provincia di Bergamo nel 2021 sono stati 69, dato che conferma la crescita tendenziale in atto dal 2015, con addirittura una fiammata nel biennio 2019-2020 in cui si è raggiunta la quota di rispettivamente 106 e 105concessi. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali. Classificati per tipologia di invenzione, l’impennata registrata nel 2020 diper il soddisfacimento delle necessità umane è rientrata, restituendo così il podio alla logistica che, dal 27% dello scorso anno è tornata a rappresentare una quota del 34%. Fanalino di coda si confermano le idee brevettuali inerenti il tessile. Se consideriamo invece le domande di brevetto presentate, a Bergamo il totale del 2021 è ...