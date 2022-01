L'Eredità, non è 'stagione' per il nuovo campione: 'Mezza cartuccia' (Di sabato 22 gennaio 2022) Altro giro, altre emozioni. L'Eredità non si ferma e la giornata di sabato 22 gennaio ha portato al tavolo della Ghigliottina un nuovo campione. Dopo tre serate consecutive senza vittorie, ecco che per Angelo è giunto il momento di lasciare spazio agli altri concorrenti. Nel corso della puntata ne sono accadute delle belle. Flavio Insinna ha colto l'opportunità di ricordare l'intramontabile Fabrizio Frizzi oltre a congedare dalla trasmissione Alice. C'è stato anche un errore tecnico durante il confronto a tempo. L'Eredità, Flavio Insinna applaude Fabrizio Frizzi: l'errore tecnico al confronto Durante il gioco sulle date, è apparsa una domanda riguardante la trasmissione 'Europa Europa', condotta da Elisabetta Gardini e Fabrizio Frizzi nel 1988. Flavio Insinna ha interrotto la professoressa Samira che aveva ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 gennaio 2022) Altro giro, altre emozioni. L'non si ferma e la giornata di sabato 22 gennaio ha portato al tavolo della Ghigliottina un. Dopo tre serate consecutive senza vittorie, ecco che per Angelo è giunto il momento di lasciare spazio agli altri concorrenti. Nel corso della puntata ne sono accadute delle belle. Flavio Insinna ha colto l'opportunità di ricordare l'intramontabile Fabrizio Frizzi oltre a congedare dalla trasmissione Alice. C'è stato anche un errore tecnico durante il confronto a tempo. L', Flavio Insinna applaude Fabrizio Frizzi: l'errore tecnico al confronto Durante il gioco sulle date, è apparsa una domanda riguardante la trasmissione 'Europa Europa', condotta da Elisabetta Gardini e Fabrizio Frizzi nel 1988. Flavio Insinna ha interrotto la professoressa Samira che aveva ...

Advertising

MarziaLoreti : ma il professore all'#eredità rientra nel falso e ipocrita,rispetto della donna,che piace tanto alla maggioranza no… - FraLauricella : RT @FraLauricella: @Valenti44837922 @GiovanniTotar19 Ho creduto alle teorie di #Montagnier: ho fatto vaccinare tutte le persone che mi stan… - PaoloPozzani : Che fatica, quante resistenze ad ammettere i nostri crimini di guerra! Ma l'inconscio nero e collettivo che non vog… - TopT326 : @i_ponzo Non recentissimo ma bello, a mio giudizio: Edmund de Waal - Un'eredità di avorio e ambra - businessonlinei : Si può non dare #eredità a nessun #figlio, parente o familiare in Italia. Tutti i casi 2022 -