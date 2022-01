La Pupa e il Secchione e Viceversa: Ecco le Novità ed il Cast di Barbara d'Urso (Di sabato 22 gennaio 2022) Barbara d'Urso sta finendo di mettere a punto la sua edizione de La Pupa e il Secchion e Viceversa. Scopriamo insieme qualcosa in più in merito a ciò! Leggi su comingsoon (Di sabato 22 gennaio 2022)d'sta finendo di mettere a punto la sua edizione de Lae il Secchion e. Scopriamo insieme qualcosa in più in merito a ciò!

Advertising

kaelynatr : e comunque avendo fatto confusione con il tweet su la pupa ed il secchione non ho capito un ca di chi vuole fare cosa - RicoBello : La Marini e Urtis escono in tempo per partecipare alla Pupa e Secchione VIP... anche basta con sti due ! #gfvip - Mattiabuonocore : Tra poco vado a letto, svegliatevi quando inizia La Pupa e il Secchione #gfvip #reality - infoitcultura : La Pupa e il Secchione 2022 giuria, cambia tutto: Mediaset pesca in Rai - infoitcultura : La Pupa e il secchione come il GF Vip: richieste di Barbara e tre opinionisti -