In terapia intensiva 31 | 3 casi su 100mila no vax; con booster 0 | 8

istsupsan : #covid19 ?? online il report esteso, in una nuova veste grafica per rendere più fruibili i dati. In terapia intensiv… - fattoquotidiano : Covid, focolaio tra i sanitari: chiude il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Gela. Sette pazienti trasfe… - Gazzetta_it : La Bild: 'Raiola in terapia intensiva per una malattia polmonare' - micia274 : @VittorioBanti @repubblica Ma vanno in terapia intensiva i novax. Mentre i vaccinati a casina loro. - Andreaacquista : RT @fratotolo2: Già a novembre, domandai all'@istsupsan dove muoiono i vaccinati con 2 dosi che non passano dal ricovero in terapia intensi… -

Il tasso per le persone ricoverate inè 31,3 ogni 100mila per i non vaccinati mentre è 0,8 ogni 100mila per vaccinati booster, ovvero 39,1 volte superiore. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità nel report sull'...Secondo il report esteso dell'Istituto superiore di Sanità sulla situazione Covid in Italia (aggiornamento del 19 gennaio 2022), l'incidenza standardizzata dei ricoveri in(dati relativi al periodo 03/12/2021 - 02/01/2022; popolazione osservata al 18/12/2021) è 31,3 casi ogni 100mila per i non vaccinati; 2,2 casi ogni 100mila per i vaccinati da più di ...Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 è di 31,3 casi ogni 100mila per i non vaccinati, circa trentanove volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster ...Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 è di 31,3 casi ogni 100mila per i non vaccinati, circa trentanove volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster che registrano un tass ...