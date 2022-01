Il Papa emerito Benedetto XVI reagisce alle accuse: “pura propaganda”. E smonta la narrazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Definisce le accuse contro di lui “pura propaganda” e respinge con fermezza e sdegno il tentativo di trascinarlo nel fango di torbide di vicende di pedofilia che, secondo la narrazione dei media mainstream, Benedetto XVI, 94 anni, oggi Papa emerito ma, all’epoca, alla guida della Diocesi bavarese, dal 1977 al 1982, avrebbe coperto, come cerca di sostenere un dossier che lo accusa di aver insabbiato 4 casi. In 82 pagine di memoria difensiva Papa Benedetto XVI replica con decisione smantellando le accuse contenute nel dossier su 479 vittime sessuali compilato dallo studio legale Westpfahl Spilker Wastl. Che dedica una settantina delle 1893 pagine del suo rapporto al Papa emerito, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Definisce lecontro di lui “” e respinge con fermezza e sdegno il tentativo di trascinarlo nel fango di torbide di vicende di pedofilia che, secondo ladei media mainstream,XVI, 94 anni, oggima, all’epoca, alla guida della Diocesi bavarese, dal 1977 al 1982, avrebbe coperto, come cerca di sostenere un dossier che lo accusa di aver insabbiato 4 casi. In 82 pagine di memoria difensivaXVI replica con decisione smantellando lecontenute nel dossier su 479 vittime sessuali compilato dallo studio legale Westpfahl Spilker Wastl. Che dedica una settantina delle 1893 pagine del suo rapporto al, ...

petergomezblog : Pedofilia, rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger: 497 vittime di abusi. Il Papa emerito accusato di negl… - Radio1Rai : #Pedofilia Il rapporto sugli abusi nell'arcidioscesi di Monaco di Baviera. L'indagine copre un periodo di oltre 70… - euronewsit : #Ratzinger accusato di aver coperto casi di pedofilia quando era arcivescovo di Monaco. Il rapporto, commissionato… - 47187297Bruna : RT @LaVeritaWeb: Il Papa emerito accusato di «cattiva condotta» per aver coperto quattro sacerdoti quando era arcivescovo di Monaco. La San… - 7settantasei6 : RT @CathVoicesITA: La dittatura del relativismo deve sacrificare come vittima illustre il suo peggior nemico, il Papa emerito, per spianare… -