Green Pass, nuova stretta: non potrai andare in Posta a ritirare la pensione (Di sabato 22 gennaio 2022) Dall'1 febbraio prossimo chi non sarà in possesso del Green Pass non potrà nemmeno più ritirare la pensione. Dopo un primo tentennamento il Premier Mario Draghi ha deciso. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi – attualmente in corsa verso il Quirinale – ha firmato ieri il Decreto che regolerà la vita degli italiani a partire L'articolo proviene da Leggilo.org.

