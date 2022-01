Gf Vip, Soleil ammette: «Le parole di Alex? Non ho capito neanch'io. Ecco cosa deve fare con Delia» (Di sabato 22 gennaio 2022) Alex Belli ha deciso di lasciare Delia Duran, ma dentro la casa del GfVip lei e Soleil non possono saperlo e a sorpresa chiacchierano amabilmente in cucina. Le due donne potrebbero aver... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022)Belli ha deciso di lasciareDuran, ma dentro la casa del GfVip lei enon possono saperlo e a sorpresa chiacchierano amabilmente in cucina. Le due donne potrebbero aver...

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP a salvarsi è... Soleil! #GFVIP - LuigiRossigi200 : Fossi in Soleil denuncerei Signorini per stolking...tutto sto Ospizio vip ..e concentrato sul come rompere le palle… - MontgomeryClyft : RT @samcommenta: Secondo aereo del giorno per la regina del GF Vip, Soleil Sorge ?? Ti amiamo Sole #GFVIP - nonhonienteda : soleil è una DONNA soleil è una RAGAZZA soleil è una FEMMINA ALPHA soleil è una ITALO-STATUNITENSE soleil ha 27 AN… - nonhonienteda : soleil è una DONNA soleil è una RAGAZZA soleil è una FEMMINA ALPHA soleil è una ITALO-STATUNITENSE soleil ha 27 AN… -