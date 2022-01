È morto Gianni Di Marzio | l’ex Napoli | Catania e Palermo aveva 82 anni

(Di sabato 22 gennaio 2022) ÈDi, ex allenatore tra le altre diin Serie A ed ex tecnico e dirigente del. Il noto opinionista e manager, scopritore di giovani talenti del calibro Diego Armando Maradona,82

Addio aDi Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L'annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un'ottima ...L'annuncio del nipote su Facebook. Profondo conoscitore di calcio. Ha fatto l'allenatore, il direttore sportivo. Scoprì Maradona e voleva portarlo in Italia ÈDi Marzio, lo ha annunciato il nipote su Facebook. Aveva 82 anni. Ha allenato anche il Napoli. È stato lo scopritore di Maradona, avrebbe voluto portarlo alla Juventus. È stato un ...Muore Gianni Di Marzio, l'uomo che da allenatore voleva portare Diego Armando Maradona al Napoli già prima del 1984.Ha allenato il Catanzaro (in Serie A) e il Cosenza. Tra gli anni settanta e ottanta è stato titolare delle panchine di Napoli e Catania.