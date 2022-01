Dodi Battaglia, un vuoto incolmabile: “Me l’hanno portata via” (Di sabato 22 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dodi Battaglia è uno dei co-fondatori dello storico gruppo musicale Pooh. Il chitarrista ha raccontato il dramma che lo ha distrutto. Dodi Battaglia è uno dei volti più popolari nel mondo dello spettacolo italiano. Il suo nome è legato indissolubilmente a quello dei Pooh, storica band che ha fatto la storia della musica. Oltre che Leggi su youmovies (Di sabato 22 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno dei co-fondatori dello storico gruppo musicale Pooh. Il chitarrista ha raccontato il dramma che lo ha distrutto.è uno dei volti più popolari nel mondo dello spettacolo italiano. Il suo nome è legato indissolubilmente a quello dei Pooh, storica band che ha fatto la storia della musica. Oltre che

Advertising

ilperiodo : Dopo aver partecipato ad AMICI 12 e girato in tour con Dodi Battaglia, fuori il video di SENTI CHE STORIA il singol… - DavideIannuzzi5 : MUSICA: Da Amici a Dodi Battaglia, ora il singolo #costanzodelpinto FUORI IL NUOVO SINGOLO DI COSTANZO DEL PINTO - CorriereQ : COSTANZO DEL PINTO: dopo aver partecipato ad AMICI 12 e girato in tour con Dodi Battaglia, fuori il video di SENTI… - ZetatielleM : 'Senti che storia' (Azzurra Music) è il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista Costanzo Del Pinto, disponi… - RadioDueLaghi : Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli inviano tramite i social un forte abbraccio e un in bocca al lupo… -