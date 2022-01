Bologna | Dijks | «Infelice qui? Tutto falso»

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il terzino delha parlato delle voci che lo vorrebberoin rossoblù Mitchell, terzino sinistro del, sui suoi canali social ha smentito le voci che lo vorrebberoin rossoblù. IL COMMENTO – «Ho visto alcuni messaggi nei quali si dice che non sono più felice di giocare per il. Ciò non è assolutamente vero. Lo voglio precisare perché dal mio arrivo nel 2018 finora ho sentito costantemente il supporto dei fan e della squadra. I fan sono nel mio cuore. Sono fiero e onorato di poter indossare la maglia dele darò sempre il me a questo club, fino alla fine». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

P76Claudia : RT @BolognaSpazio: ?? | Mitchell #Dijks, attraverso il suo profilo Instagram, chiarisce la sua posizione in merito al rapporto con il #Bolog… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Dijks: 'Voci false, sono fiero di indossare questa maglia e darò il massimo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Dijks: 'Voci false, sono fiero di indossare questa maglia e darò il massimo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Dijks: 'Voci false, sono fiero di indossare questa maglia e darò il massimo' - apetrazzuolo : BOLOGNA - Dijks: 'Voci false, sono fiero di indossare questa maglia e darò il massimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Dijks

... il tecnico delha detto che l'olandese e Skov Olsen 'sono due giocatori che non hanno più piacere di stare qui ae perciò devono andare via'. Queste le parole di: 'Ho visto ...smentisce le dichiarazioni di ...... intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Hellas Verona Bologna:. (Stop and Goal) Poi Sinisa Mihajlovic ha spiegato così l'esclusione per la gara del Bentegodi di Dijks e Skov Olsen: ...Mitchell Dijks ha deciso di affidare alle Stories del suo profilo Instagram un messaggio di risposta "ad alcuni messaggi in cui si dice che non sono più felice di giocare al Bolo ...