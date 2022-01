“Avete sentito?”. GF Vip, Soleil parla in diretta e il microfono di Manila intercetta la frase ‘boom’ (Di sabato 22 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, acceso confronto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. E dire che solo poche ore prima, a sollevare la questione in casa è stato anche Barù che ha affrontato prima Manila Nazzaro e poi Delia Duran. Argomento della discussione, il team Sole, e il relativo ‘scossone’ ricevuto dopo l’ingresso di Delia Duran. Queste le parole dette a Manila: “Ha strumentalizzato te per toglierti da Soleil…Delia si è subito attaccata a te e a Katia”. Un allontanamento tra le due gieffine che non aveva avuto modo di essere ancora discusso e affrontato, ma che di certo le avrebbe attese al varco per un loro chiarimento. Ma è andata davvero così? Pare che tra Soleil e Manila non ci sia molto altro da dirsi. “Sono stata ferita che in un momento in cui stavo male, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, acceso confronto traSorge eNazzaro. E dire che solo poche ore prima, a sollevare la questione in casa è stato anche Barù che ha affrontato primaNazzaro e poi Delia Duran. Argomento della discussione, il team Sole, e il relativo ‘scossone’ ricevuto dopo l’ingresso di Delia Duran. Queste le parole dette a: “Ha strumentalizzato te per toglierti da…Delia si è subito attaccata a te e a Katia”. Un allontanamento tra le due gieffine che non aveva avuto modo di essere ancora discusso e affrontato, ma che di certo le avrebbe attese al varco per un loro chiarimento. Ma è andata davvero così? Pare che tranon ci sia molto altro da dirsi. “Sono stata ferita che in un momento in cui stavo male, ...

RaiDue : ?? Quante storie avete sentito come questa? Pensieri, aneddoti, riflessioni ?? tutto questo e molto di più a… - sansfarallan : @DonnaeLavoro Gli abbracci fanno male, non l avete sentito il governo? Anche i bambini. Quando lo punzecchi con un… - SpazioInter : L'azzurro: 'Napoli superiore all'Inter', avete sentito? - - F34316 : RT @Solepassiotrash: Bari ha detto a Jess ‘Te con me, non bere.’ AVETE SENTITO TUTTI? Questo BARÙ Non quello nella stanza del sole ,… - Giulia07845896 : Ma raga infatti ma cosa avete sentito fino ad ora..... Daiiiiii #gfvip #jerù #jessvip -