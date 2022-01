Addio a Gianni Di Marzio | portò il Catanzaro in Serie A e scoprì Maradona

(Di sabato 22 gennaio 2022) AGI -Di, 82 anni, ex allenatore di calcio è morto questa notte. Ebbe una importante carriera da allenatore e negli anni '70 fu artefice della promozione delinA. Nel 1977 arrivò sulla panchina del Napoli. E fu lui a 'scoprire' in Argentina Diego, segnalandolo al presidente Corrado Ferlaino, ma quell'anno l'operazione non fu possibile a causa della chiusura delle frontiere al mercato. Aveva conservato uno splendido rapporto con il Pibe. Uno dei pochi che sentiva quando il campione si ritirò in Argentina a vita privata. Il figlio Gianluca è un popolare giornalista televisivo. Grave lutto nel calcio: decedutodi- https://t.co/cU8Pa4NRu0 pic.twitter.com/MTr2GJPSi3 — Il Napoli Online (@ilnapolionline) January ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora A dare la triste notizia è stato il figlio, Gianluca, con un tweet bellissimo dedicato al padre. Addio a… - SkySport : Addio a Gianni Di Marzio, aveva 82 anni #SkySport #DiMarzio - dferrazza : Addio a Gianni Di Marzio, l’allenatore cui piacevano il talento, la scrittura e il calcio del popolo. L’ex allenato… - SalentoSport : #LECCE – Addio all’ex allenatore giallorosso Gianni #DiMarzio - MarcoTroiano8 : RT @RaiSport: ?? Addio a Gianni Di Marzio L'annuncio dal figlio Gianluca: 'Ora potrai finalmente allenare il tuo amato Diego' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gianni

AGI -Di Marzio, 82 anni, ex allenatore di calcio è morto questa notte. Ebbe una importante carriera da allenatore e negli anni '70 fu artefice della promozione del Catanzaro in serie A. Nel 1977 ..., sei stato il mio allenatore per 5 anni e mio grande amico per tutta la vita: se sono allenatore lo devo a te". Così da Londra il tecnico del Watford, Caludio Ranieri, gia allenatore tra ...L'ex allenatore e dirigente italiano Gianni di Marzio è morto a 82 anni: fu il primo a notare Maradona e segnalarlo al Napoli.Come allenatore ha guidato diverse squadre tra cui il Catanzaro, con cui arrivò in Serie A. Tra il 1977 al 1979 allenò anche il Napoli, ottenendo il quinto posto in classifica, piazzamento Uefa ...