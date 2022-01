Victoria De Angelis infiamma il web: la foto bollente fa impazzire i fan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Victoria De Angelis infiamma il web: la bassista dei Maneskin regala una foto mozzafiato ai fan durante la tappa a New York. Victoria De Angelis continua a far impazzire i fan con la sua bellezza mozzafiato. Da New York dove sabato 22 gennaio i Maneskin saranno ospiti del Saturday Night Live, la bassista dei Maneskin L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 21 gennaio 2022)Deil web: la bassista dei Maneskin regala unamozzafiato ai fan durante la tappa a New York.Decontinua a fari fan con la sua bellezza mozzafiato. Da New York dove sabato 22 gennaio i Maneskin saranno ospiti del Saturday Night Live, la bassista dei Maneskin L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

zynfairy : ma solo per me mandy milkovich e victoria de angelis si assomigliano un sacco? - maneskinviamo : La dea Victoria De Angelis dea scesa in terra stupenda stilossima e sempre divina - Aceaddicted_ : MA LE NUOVE FOTO DI VICTORIA DE ANGELIS, NON RESPIRO. ?? - dxlusvoni : RT @diamondayn: è sempre 'ti amo'' e mai ''ti porto da Victoria De Angelis' - reason_maneskin : @diamondayn ti porto immediatamente da victoria de angelis. -