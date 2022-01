Uomini e Donne, Roberta Giusti rivela cosa pensa di Luca Salatino sul trono (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chi pensava che Roberta Giusti ci sarebbe rimasta male nel vedere il suo ex corteggiatore Luca Salatino al posto suo sul trono di Uomini e Donne, si sbagliava di grosso. Intervistata dal settimanale “Nuovo”, l’ex tronista, che attualmente è felicemente fidanzata con la sua scelta Samuele Carniani, al contrario si è detta felice per Luca e ha dichiarato: “Quella da tronista è un’esperienza che sicuramente gli potrà dare tanto e gli permetterà di mostrare la sua personalità…”. Non solo: la ragazza ha anche augurato al simpatico romano di trovare la donna giusta per lui, la metà che lo completa, proprio come successo a lei con Samuele. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiva checi sarebbe rimasta male nel vedere il suo ex corteggiatoreal posto suo suldi, si sbagliava di grosso. Intervistata dal settimanale “Nuovo”, l’ex tronista, che attualmente è felicemente fidanzata con la sua scelta Samuele Carniani, al contrario si è detta felice pere ha dichiarato: “Quella da tronista è un’esperienza che sicuramente gli potrà dare tanto e gli permetterà di mostrare la sua personalità…”. Non solo: la ragazza ha anche augurato al simpatico romano di trovare la donna giusta per lui, la metà che lo completa, proprio come successo a lei con Samuele. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, ...

