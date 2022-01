Una semplice domanda: il docushow Netflix di Alessandro Cattelan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una semplice domanda: Alessandro Cattelan sbarca su Netflix con un nuovo programma che lo vede protagonista: ecco tutte le news “Una semplice domanda necessita di una semplice risposta, altre volte invece necessita di sei episodi“. Questa la caption del video postato da Alessandro Cattelan sul suo profilo Instagram. Ebbene sì, dopo aver cavalcato il palco di X Factor, dei David di Donatello e di tanti altri programmi al top, uno dei conduttori più apprezzati del momento è pronto a cimentarsi in una nuova avventura. Alla stregua del collega Pif, Cattelan approda su Netflix con Una semplice domanda, un docushow di sei puntate, ... Leggi su zon (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unasbarca sucon un nuovo programma che lo vede protagonista: ecco tutte le news “Unanecessita di unarisposta, altre volte invece necessita di sei episodi“. Questa la caption del video postato dasul suo profilo Instagram. Ebbene sì, dopo aver cavalcato il palco di X Factor, dei David di Donatello e di tanti altri programmi al top, uno dei conduttori più apprezzati del momento è pronto a cimentarsi in una nuova avventura. Alla stregua del collega Pif,approda sucon Una, undi sei puntate, ...

