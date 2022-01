Trovata morta in casa Maria Chiara Gavioli, imprenditrice aveva 47 anni (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’imprenditrice Maria Chiara Gavioli è stata Trovata morta nella sua casa a Mogliano Veneto, nel trevigiano. E’ accaduto un paio di giorni fa, ma la notizia è trapelata oggi. E’ stata la colf a trovarla esanime e a chiamare il 118, che ha poi allertato anche i carabinieri intervenuti dunque sul posto. Dagli accertamenti è emerso che la donna, che aveva 47 anni, è deceduta per cause naturali. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’è statanella suaa Mogliano Veneto, nel trevigiano. E’ accaduto un paio di giorni fa, ma la notizia è trapelata oggi. E’ stata la colf a trovarla esanime e a chiamare il 118, che ha poi allertato anche i carabinieri intervenuti dunque sul posto. Dagli accertamenti è emerso che la donna, che47, è deceduta per cause naturali. L'articolo proviene da Italia Sera.

