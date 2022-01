Tassonomia verde | contro gas e nucleare si mobilita anche la società civile europea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Grande consenso – i sottoscrittori sono attualmente 146.922 e aumentano di minuto in minuto – sta riscuotendo la petizionela proposta della Commissione, che ne discuterà nei prossimi giorni, di inseriree gas fossile nell’elenco europeo delle energie verdi: il che in sostanza significa usare i soldi del Next Generation Eu (in Italia Pnrr) per queste fonti pericolose e inquinanti. Andrebbe peraltro ricordato dai nostri rappresentanti in Europa e dallo stesso Governo italiano che ilè già stato bocciato in Italia da ben due referendum popolari (1987 e 2011) mentre l’Europa deve sviluppare fonti di energia veramente rinnovabili come eolico, fotovoltaico, geotermico, idraulico.e gas fossile non lo sono. L’inaccettabile posizione della Commissione ...