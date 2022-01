Quirinale: Serracchiani, 'voto positivi? Regole diverse da altri non mi convincono' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen (Adnkronos) - Con le norme per il voto dei grandi elettori positivi per il presidente della Repubblica si garantisce "l'immunità di sede, ma hanno un percorso sicuro e separato e ci sarà la sanificazione delle schede". Lo ha detto Debora Serracchiani a 'L'aria che tira', su Raiuno. "E' la cosa che abbiamo chiesto di più al presidente della Camera e al governo, ma io non sono perfettamente d'accordo. A me l'idea che i deputati e i senatori, per quanto prendano decisioni importanti, abbiano Regole diverse da altri non mi convince molto", ha sottolineato la capogruppo del Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen (Adnkronos) - Con le norme per ildei grandi elettoriper il presidente della Repubblica si garantisce "l'immunità di sede, ma hanno un percorso sicuro e separato e ci sarà la sanificazione delle schede". Lo ha detto Deboraa 'L'aria che tira', su Raiuno. "E' la cosa che abbiamo chiesto di più al presidente della Camera e al governo, ma io non sono perfettamente d'accordo. A me l'idea che i deputati e i senatori, per quanto prendano decisioni importanti, abbianodanon mi convince molto", ha sottolineato la capogruppo del Pd alla Camera.

Quirinale: FacciamoEco, 'bene incontro con Pd, progressisti avanzino nome' 'Uno scambio proficuo quello che abbiamo avuto questa mattina con il segretario del Partito democratico Enrico Letta e le capigruppo alla Camera e al Senato Debora Serracchiani e Simona Malpezzi in vista del voto per l'elezione del Presidente della Repubblica". Così i deputati di FacciamoEco, Rossella Muroni, Andrea Cecconi, Lorenzo Fioramonti, Alessandro Fusacchia e Antonio Lombardo.

