Quirinale | Mattarella firma dl sul voto parlamentari positivi al Covid

ROMA – Mattarella firma dl sul voto dei parlamentari positivi al Covid per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Nello specifico, il capo dello stato ha firmato il decreto legge su "disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del presidente della Repubblica". Il provvedimento del presidente Sergio Mattarella L'articolo proviene da Webmagazine24.

