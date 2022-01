Quirinale | Letta vede Maraio Psi | ' bene metodo per figura istituzionale e terza' Rpt

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen (Adnkronos) - Enricoha incontrato stamattina il segretario del Psi **Enzo**, si apprende da fonti del Nazareno. Tra i due c'è stata "condivisione del" portato avanti sin qui per l'individuazione di un capo dello Stato che sia una", con un no ad un "diritto di prelazione del centrodestra" sul nome.

Advertising

a_padellaro : PERCHÉ MARIO VA DA SERGIO L’altra sera a DiMartedì, Alessandro Di Battista ha ripetuto che già un anno fa a Draghi… - Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - repubblica : Quirinale, incontro Renzi-Letta. Il leader di Iv: 'D'accordo su patto di legislatura, poi litigheremo nel 2023' - Angela23763271 : RT @dariodangelo91: Bella chiacchierata con @lucianonobili. Dalla tattica per il #Quirinale al futuro di #Draghi (oltre il 2023). Dall'appe… - TheItalianTimes : ?? CONFRONTO APERTO #Quirinale e futuro di #PalazzoChigi: oggi incontro #Letta-#Renzi. Ieri tra vecch… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Letta

Un incontro con gli occhi sul. Questa mattina il segretario del Pd Enricoha avuto un faccia a faccia con il leader di Italia viva Matteo Renzi: stamattina presto a palazzo Giustiniani i due leader si sono visti ......La Russa alla sede della stampa estera dove ieri mattina era previsto un evento con Gianni, ... Leggi anche Salvini - Conte, incontro anti - Draghi per il: dalla rottura del Papeete al ...Roma, 21 gen "Un incontro proficuo quello avvenuto tra il Segretario del Pd Enrico Letta e il segretario del Psi Enzo Maraio in vista del voto del prossimo Capo dello Stato". E' quanto si legge in una ...Roma, 21 gen (Adnkronos) - Enrico Letta ha incontrato stamattina il segretario del Psi **Enzo** Maraio, si apprende da fonti del Nazareno. Tra i due ...