Per Sgarbi con Draghi al Quirinale deve esserci un governo con Salvini e Di Maio ministri (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Se Draghi va al Colle, al governo va un nome già deciso come premier che ha Salvini agli interni e Di Maio agli esteri”: è un remake del governo gialloverde la prospettiva di Vittorio Sgarbi nel caso in cui l’attuale presidente del Consiglio venga eletto presidente della Repubblica. Il “centralinista” di Berlusconi, che ha provato a sondare gli umori dei grandi elettori per capire in quanti sarebbero stati disposti a vorare l’ex Cav per il Quirinale, in una “operazione scoiattolo” naufragata poco dopo essere nata, vedrebbe una prosecuzione della legislatura soltanto con i leader di partito seduti in Consiglio dei ministri, per sopperire alla fuoriuscita di una personalità importante come quella di Draghi. “Con la differenza – ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Seva al Colle, alva un nome già deciso come premier che haagli interni e Diagli esteri”: è un remake delgialloverde la prospettiva di Vittorionel caso in cui l’attuale presidente del Consiglio venga eletto presidente della Repubblica. Il “centralinista” di Berlusconi, che ha provato a sondare gli umori dei grandi elettori per capire in quanti sarebbero stati disposti a vorare l’ex Cav per il, in una “operazione scoiattolo” naufragata poco dopo essere nata, vedrebbe una prosecuzione della legislatura soltanto con i leader di partito seduti in Consiglio dei, per sopperire alla fuoriuscita di una personalità importante come quella di. “Con la differenza – ha ...

Advertising

matteorenzi : Non ho la doppia morale di certa sinistra: era ridicolo che Ciampolillo fosse chiamato da Conte per sostenere il go… - VittorioSgarbi : Domani, dopo i funerali di Stato, la salma del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, verrà tumulata, co… - Agenzia_Ansa : 'Berlusconi triste, l'operazione si è fermata'. Lo racconta Vittorio Sgarbi, che in queste settimane ha aiutato il… - Ile2S : @nicolasavoia @AleStonata Vanno bene anche @NicolaPorro #QuartaRepubblica e @mariogiordano5 #Fuoridalcoro Invece a… - CirianiCarlo : RT @conteDartagnan: Ieri Padellaro ha ringraziato Sgarbi a #Piazzapulita per aver dato materiale giornalistico altrimenti non avrebbero avu… -