Pamela Anderson | un altro matrimonio al capolinea | è il sesto divorzio

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Esattamente un anno fa, dopo aver sposato in gran segreto l’ex guardia del corpo Dan Hayurst, l’attrice canadese dichiarava di «aver chiuso un cerchio». Oggi invece volano insulti: anche queste nozze finiscono male per la storica bagnina di Baywatch

e Dan Hayhurst si sono lasciati a distanza di poco più di un anno da quando erano diventati moglie e marito. Un rappresentante della star di Baywatch ha rivelato a People la fine del ...'Lo ha conosciuto meglio e ha capito che lui non era quello giusto' ha rivelato una fonte parlando della fine del matrimonio tra l'attrice e la sua guardia del ...Pamela Anderson e Dan Hayhurst si sono lasciati a distanza di poco più di un anno da quando erano diventati moglie e marito. Un rappresentante della star di Baywatch ha rivelato a People la fine del ...Un altro matrimonio naufragato per Pamela Anderson: la celebre star di Baywatch ha detto addio a Dan Hayhurst, il bodyguard di cui si era innamorata durante il lockdown del 2020 per l’emergenza Corona ...