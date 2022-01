Non solo il disastro sulla pandemia. Se Draghi scappa al Quirinale lascia in alto mare il Pnrr e la sua Legge di bilancio senza 153 decreti attuativi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mario Draghi è in fuga verso il Quirinale, lasciando in sospeso tutti i dossier avviati ma non ancora conclusi. A cominciare dalla montagna di decreti attuativi necessari a rendere esecutiva la Legge di bilancio, fresca di approvazione. Il corposo provvedimento richiede, per scelta di Palazzo Chigi, una serie di norme da emanare per dare seguito alle cornici previste dalla manovra, la prima – e forse anche l’ultima – dei cosiddetti Migliori. senza dimenticare poi l’applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per cui bisogna raggiungere oltre cento obiettivi entro la fine del 2022. Altrimenti addio fondi europei. Così, incurante delle scadenze imminenti, Draghi vuole soddisfare gli appetiti personali. Non è più un segreto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Marioè in fuga verso ilndo in sospeso tutti i dossier avviati ma non ancora conclusi. A cominciare dalla montagna dinecessari a rendere esecutiva ladi, fresca di approvazione. Il corposo provvedimento richiede, per scelta di Palazzo Chigi, una serie di norme da emanare per dare seguito alle cornici previste dalla manovra, la prima – e forse anche l’ultima – dei cosiddetti Migliori.dimenticare poi l’applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per cui bisogna raggiungere oltre cento obiettivi entro la fine del 2022. Altrimenti addio fondi europei. Così, incurante delle scadenze imminenti,vuole soddisfare gli appetiti personali. Non è più un segreto ...

