Non servirà il Green pass nei supermercati, alimentari e farmacie. Draghi firma il Dpcm: ecco le nuove regole (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non servirà il Green pass per entrare nei supermercati e i nei negozi di alimentari, e neppure per entrare nelle farmacie. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il...

