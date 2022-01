Mino Raiola, la notizia improvvisa: sono minuti di grande ansia. “In fin di vita” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mino Raiola è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a causa di una malattia ai polmoni. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Germania: a riportarla è la Bild, secondo cui il super procuratore verserebbe in una situazione “molto grave”, peggiorata “parecchio” nelle ultime ore. Non si hanno ulteriori informazioni al momento: ufficialmente Raiola era stato ricoverato in seguito ad un intervento programmato in precedenza. In un primo momento si era parlato di un’operazione d’urgenza, che però era stata smentita dall’ufficio stampa del 54enne: “Mino Raiola - si leggeva nella nota - è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza”. Adesso però le cose sembrano ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 gennaio 2022)è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a causa di una malattia ai polmoni. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Germania: a riportarla è la Bild, secondo cui il super procuratore verserebbe in una situazione “molto grave”, peggiorata “parecchio” nelle ultime ore. Non si hanno ulteriori informazioni al momento: ufficialmenteera stato ricoverato in seguito ad un intervento programmato in precedenza. In un primo momento si era parlato di un’operazione d’urgenza, che però era stata smentita dall’ufficio stampa del 54enne: “- si leggeva nella nota - è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza”. Adesso però le cose sembrano ...

Advertising

Gazzetta_it : La Bild: 'Raiola in terapia intensiva per una malattia polmonare' - fattoquotidiano : Mino Raiola, per il quotidiano Bild “è in terapia intensiva al San Raffaele. Sue condizioni peggiorate”. Lo staff d… - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? Coppa Italia, Roma ai quarti - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Mino Raiola, per il quotidiano Bild “è in terapia intensiva al San Raffaele. Sue condizioni peggiorate”. Lo staff del… - Moixus1970 : RT @mirkonicolino: (#Bild) Nonostante le smentite dei giorni scorsi, le condizioni di Mino #Raiola sarebbero gravi. L'agente di calciatori… -