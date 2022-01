Migranti | ripresi i maxi-sbarchi a Lampedusa | 305 approdano | 208 in attesa che la Lamorgese batta un colpo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Sonogli. Dopo un periodo di tregua dovuto a condizioni meteo avverse,torna ad aprire il porto. La macchina dell’accoglienza riparte con le stesse difficoltà di sempre, messa in moto nella notte per ilsbarco avvenuto intorno all’una al molo Favaloro, dove sono giunte due motovedette della Capitaneria di porto con a bordo rispettivamente 164 e 141di varie nazionalità. Tra loro anche 17 donne e 6 minori. Erano stati intercettati diverse ore prima a circa 17 miglia a sud dell’isola a bordo di imbarcazioni lasciate alla deriva.sbarco nella notte a: arrivano in 305 Anche per loro, dopo un primo triage sanitario, gli operatori preposti a approdo e accoglienza ...

