Meat Loaf: Il cantante e attore statunitense muore all’età di 74 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il cantante e attore statunitense Meat Loaf è morto all’età di 74 anni. La notizia viene data dal sito della Bbc. Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday era nato a Dallas il 27 settembre 1947. Cosa ha causato la morte di Meat Loaf? Il vincitore del Grammy, nato Marvin Lee Aday, è morto giovedì sera circondato dalla moglie Deborah, dalle figlie Pearl e Amanda e dagli amici intimi, ha detto a Deadline l’agente di lunga data di Meat Loaf Michael Greene a nome della famiglia. Una causa di morte non viene rilasciata. Secondo TMZ, il cantante è morto per complicazioni legate al Covid. Quando raggiunse il successo? Nonostante ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilè mortodi 74 anni. La notizia viene data dal sito della Bbc., pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday era nato a Dallas il 27 settembre 1947. Cosa ha causato la morte di? Il vincitore del Grammy, nato Marvin Lee Aday, è morto giovedì sera circondato dalla moglie Deborah, dalle figlie Pearl e Amanda e dagli amici intimi, ha detto a Deadline l’agente di lunga data diMichael Greene a nome della famiglia. Una causa di morte non viene rilasciata. Secondo TMZ, ilè morto per complicazioni legate al Covid. Quando raggiunse il successo? Nonostante ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cantante americano Meat Loaf, vero nome Marvin Lee Aday, è morto a 74 anni. L'album di debutto 'Bat Out of Hell… - RollingStoneita : È morto Meat Loaf: il cantante di ‘Bat Out of Hell’ e attore in ‘Rocky Horror Picture Show’ aveva 74 anni… - RaiNews : Non è nota la causa del decesso di Michael Lee Aday, 74 anni, alias la rock star statunitense Meat Loaf, autore di… - IlBona : RT @pilloledirock: Marvin Lee Aday, noto come Meat Loaf, si è spento stanotte all’età di 74 anni. Meat Loaf ha venduto oltre 100 milioni d… - dordule : Ma cazzo -