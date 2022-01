Advertising

ansaeuropa : 'La nostra presenza a Kabul non deve in alcun modo essere vista come un riconoscimento' del governo talebano, ha de… - iconanews : L'Ue riapre 'presenza minima' a Kabul, è per aiuti umanitari - VITAnonprofit : Il Teatro Oscar riapre la sua finestra del lunedì, il 24 gennaio si inizia - annafederica4 : @qn_lanazione “Andando a ritroso nel tempo è evidente quanto la componente indotto scuola (trasporti… più che la pr… - Balu875651831 : RT @vesproericino: @Cartabellotta Trapani, il sindaco, attenendosi alle direttive della Regione, domani riapre le scuole in presenza... in… -

Ultime Notizie dalla rete : riapre presenza

Agenzia ANSA

L'Unione Europea ha iniziato a ristabilire una "minima" a Kabul per facilitare la consegna degli aiuti umanitari in Afghanistan. "La nostraa Kabul non deve in alcun modo essere vista come un riconoscimento" del governo talebano, ha detto il portavoce degli affari esteri Peter Stano in una dichiarazione. "Questo è stato ...... solo 9 presenze e 2 gol messi insieme nella prima parte del 2021/22 (più unanel primo ... per Belotti sila via di Bergamo, la via di casa. @Albri_Fede90BRUXELLES - L'Unione Europea ha iniziato a ristabilire una "presenza minima" a Kabul per facilitare la consegna degli aiuti umanitari in Afghanistan. "La nostra presenza a Kabul non deve in alcun modo ...L'Unione Europea ha iniziato a ristabilire una "presenza minima" a Kabul per facilitare la consegna degli aiuti umanitari in Afghanistan. (ANSA) ...