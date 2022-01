Lobotka: «Con Gattuso avevo pensato di andarmene. Spalletti urla meno, mi piace il suo modo di comunicare» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. “Sono felice al Napoli in questo momento, perché sto giocando tante partite. Prima ho passato un momento difficile: non giocavo, ho pensato anche di cambiare squadra perché volevo godermi il calcio, volevo giocare. Invece quando è andato via Gattuso, Spalletti ha dimostrato subito di credere in me, nelle mie qualità e nel mio modo di giocare”. Sugli elogi di Hamsik anche in tempi non sospetti: “Marek con le sue parole mi ha aiutato molto, specie coi tifosi. Anche perché molti non capivano come fosse possibile che un calciatore costato 20 milioni non riuscisse a giocare. Dicevano che ero grasso. Lui mi conosce bene, è stato un grande e lo ringrazierò sempre per l’aiuto che mi ha dato”. Su ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il centrocampista del Napoli, Stanislav, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. “Sono felice al Napoli in questo momento, perché sto giocando tante partite. Prima ho passato un momento difficile: non giocavo, hoanche di cambiare squadra perché volevo godermi il calcio, volevo giocare. Invece quando è andato viaha dimostrato subito di credere in me, nelle mie qualità e nel miodi giocare”. Sugli elogi di Hamsik anche in tempi non sospetti: “Marek con le sue parole mi ha aiutato molto, specie coi tifosi. Anche perché molti non capivano come fosse possibile che un calciatore costato 20 milioni non riuscisse a giocare. Dicevano che ero grasso. Lui mi conosce bene, è stato un grande e lo ringrazierò sempre per l’aiuto che mi ha dato”. Su ...

