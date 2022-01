LIVE Berrettini-Alcaraz 5-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: doppio break dell’azzurro! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace esterno di Berrettini. 5-2 Berrettini SHOW SULLA ROD LAVER ARENA E SECONDO break CONQUISTATO! L’azzurro può chiudere il set. 40-AD ALTRA CHANCE PER Berrettini! Errore in lunghezza con il diritto per lo spagnolo. 40-40 Troppo scarico con il rovescio l’italiano. 30-40 PALLA break Berrettini! L’azzurro continua a giocare profondo e manda in confusione l’iberico. 30-30 Servizio e diritto di Alcaraz. 15-30 Risposta anticipata vincente di Berrettini. 15-15 Brutta risposta in rete per il romano. 0-15 PASSANTE DI ROVESCIO CON L’AIUTO DEL NASTRO PER Berrettini! 4-2 break CONFERMATO DA Berrettini DOPO MEZZ’ORA! Servizio e ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ace esterno di. 5-2SHOW SULLA ROD LAVER ARENA E SECONDOCONQUISTATO! L’azzurro può chiudere il set. 40-AD ALTRA CHANCE PER! Errore in lunghezza con il diritto per lo spagnolo. 40-40 Troppo scarico con il rovescio l’italiano. 30-40 PALLA! L’azzurro continua a giocare profondo e manda in confusione l’iberico. 30-30 Servizio e diritto di. 15-30 Risposta anticipata vincente di. 15-15 Brutta risposta in rete per il romano. 0-15 PASSANTE DI ROVESCIO CON L’AIUTO DEL NASTRO PER! 4-2CONFERMATO DADOPO MEZZ’ORA! Servizio e ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz 3-2 Australian Open 2022 in DIRETTA: break dal nulla per l’azzurro nel primo set! -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz Australian Open 2022 in DIRETTA: Ostapenko sorprende Krejcikova nel primo set! A seguire l’… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz 0-1 Australian Open 2022 in DIRETTA: si comincia sulla Rod Laver Arena! - #Berrettini-Alcar… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Secondo scontro di sempre tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz che si sfida… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz Australian Open 2022 in DIRETTA: Ostapenko e Krejcikova volano al terzo set! A seguire l’az… -