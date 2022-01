Letizia di Spagna, il tradimento che fa tremare il Palazzo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Anche su Palazzo Zarzuela s’insinua l’ombra dello scandalo. Il cognato di Letizia di Spagna è stato sorpreso mano nella mano con una donna. E non era l’Infanta Cristina, sorella di Felipe di Spagna. Letizia di Spagna, scandalo a Corte Iñaki Urdangarin, che ha sposato l’Infanta Cristina di Borbona nel 1997, è stato fotografato mano nella mano dal magazine Lecturas con Ainhoa ??Armentia. I due lavorano per lo stesso studio legale. Un’immagine che lascia pensare a una sola cosa: tradimento. E in effetti, pare che il cognato di Letizia di Spagna non abbia negato il flirt. Iñaki Urdangarin ammette il tradimeneto Secondo quanto riporta Hello!, giovedì mattina quando Iñaki Urdangarin è arrivato in ufficio gli è stato chiesto di fare un ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 gennaio 2022) Anche suZarzuela s’insinua l’ombra dello scandalo. Il cognato didiè stato sorpreso mano nella mano con una donna. E non era l’Infanta Cristina, sorella di Felipe didi, scandalo a Corte Iñaki Urdangarin, che ha sposato l’Infanta Cristina di Borbona nel 1997, è stato fotografato mano nella mano dal magazine Lecturas con Ainhoa ??Armentia. I due lavorano per lo stesso studio legale. Un’immagine che lascia pensare a una sola cosa:. E in effetti, pare che il cognato didinon abbia negato il flirt. Iñaki Urdangarin ammette il tradimeneto Secondo quanto riporta Hello!, giovedì mattina quando Iñaki Urdangarin è arrivato in ufficio gli è stato chiesto di fare un ...

Advertising

gionnipa : @in_black0603 Anche Letizia di Spagna è bella però troppo nervosetta, un corpo e un sorriso tirato troppo e nervoso… - fsnews_it : Anche @iryo_eu ??, il marchio commerciale di Trenitalia in Spagna ????, è in vetrina a @fitur_madrid, fiera internazio… - monarchico : Il #re #Felipe e la #regina #Letizia di #Spagna all'inaugurazione della #Fiera #Internazionale del #Turismo #FITUR… - MennatoC : Anche iryo, il marchio commerciale di Trenitalia in Spagna, è in vetrina a Madrid per uno degli appuntamenti fieris… - infoitcultura : Letizia di Spagna col look vintage riciclato: gonna e blusa erano della regina Sofia -