L’arte diventa digitale | è boom per gli NFT

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ogni giorno leggiamo di notizie di NFT venduti a milioni di dollari, un vero e proprioma andiamo a scoprire cos’è e come funziona quella che viene definitaCosa sono gli NFT? Partiamo dall’inizio, Cosa sono gli NFT? La spiegazione che abbiamo trovato più efficace sul web è questa. NFT è un acronimo che sta per Non-Fungible Token. “Non fungibile” significa che il token è unico e non può essere scambiato con un altro token di valore equivalente. Una banconota da dieci euro è un token fungibile: è un oggetto con un valore specifico ma non è unico. Milioni di altre banconote da 10 euro possono essere scambiate con quella che stringiamo in mano in un determinato momento, senza soluzione di continuità. Un token fisico non fungibile può essere un’opera d’arte con un valore determinato che può ...