Isola dei Famosi, andrà al reality con la figlia: un duo assurdo! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuova clamorosa indiscrezione per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Una concorrente potrebbe andarci con la figlia: cosa succede. Cresce l’attesa per la prossima edizione de L’Isola Dei Famosi. Infatti Ilary Blasi sta continuando a comporre il cast, cercando di convincere una concorrente con la figlia. Inoltre potrebbe cambiare anche l’inviato: tutte le indiscrezioni. Tutte le novità per la nuova edizione del reality (via Screenshot)Mancano ancora due mesi al termine del Grande Fratello Vip 6, che si concluderà nella serata del 14 marzo. A due mesi dal termine della trasmissione di Alfonso Signorini, la Mediaset sta organizzando un altro reality, vale a dire L’Isola dei Famosi. Alla ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuova clamorosa indiscrezione per la prossima edizione dell’dei. Una concorrente potrebbe andarci con la: cosa succede. Cresce l’attesa per la prossima edizione de L’Dei. Infatti Ilary Blasi sta continuando a comporre il cast, cercando di convincere una concorrente con la. Inoltre potrebbe cambiare anche l’inviato: tutte le indiscrezioni. Tutte le novità per la nuova edizione del(via Screenshot)Mancano ancora due mesi al termine del Grande Fratello Vip 6, che si concluderà nella serata del 14 marzo. A due mesi dal termine della trasmissione di Alfonso Signorini, la Mediaset sta organizzando un altro, vale a dire L’dei. Alla ...

Advertising

fanpage : Quattro pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al pronto soccorso sono morti nel giro di tre giorni in attesa che… - pasraicaldo : Il viaggio in barca dei #NoVax dall'isola alla terraferma per dribblare #greenpass nel mio racconto per #Repubblica - simofreeman3 : @AlessandroFolio @strange_days_82 ?????? mi ero dimenticata che tra i grandi programmi a cui ha partecipato c’è anche… - NegraSamy : RT @ErikaBarnaba: Il boato del pubblico all'espulsione di Soleil dall'Isola dei famosi... siccome è stata sempre tanto simpatica. ?????? #gfvi… - Masiram96 : RT @ErikaBarnaba: Il boato del pubblico all'espulsione di Soleil dall'Isola dei famosi... siccome è stata sempre tanto simpatica. ?????? #gfvi… -