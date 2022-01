Il Covid uccide giovane mamma incinta, aveva 28 anni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dramma in ospedale, 28enne incinta muore dopo aver contratto il virus. A darne notizia è l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio in una nota diffusa a mezzo stampa. Dramma in ospedale, muore a 28 anni La giovane, non vaccinata, aveva manifestato i primi sintomi il 29 dicembre e le sue condizioni sono andate via via L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dramma in ospedale, 28ennemuore dopo aver contratto il virus. A darne notizia è l’Unità di Crisidella Regione Lazio in una nota diffusa a mezzo stampa. Dramma in ospedale, muore a 28La, non vaccinata,manifestato i primi sintomi il 29 dicembre e le sue condizioni sono andate via via L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CiroMarotta : Ognuno dice la sua #GreenpassObbligatorio si o meno...il #Covid_19 esiste o meno, uccide o meno ma leggere che… - MauroStrucchi : @MMaXXprIIme Pensi di essere il centro dell'universo? In pratica, se il covid non uccide te, siamo tutti a posto. D… - nonariete : allora ho deciso che doc che uccide lorenzo deve essere un incubo perché non sarebbe entrato in una terapia intensi… - _HankChinaski_ : @MauS0303 @paola124291 @Danze62010759 @GiorgioDeRose1 @FQLive E perché questo non varrebbe per la malattia da covid… - cronachecampane : Il covid uccide medico del 118 che curava a casa i positivi #Covid #giuseppecomodo #primopiano #UltimeNotizie -