Grande Fratello Vip gossip: love story tra due concorrenti entrati da poco? (Di venerdì 21 gennaio 2022) love story in corso tra Delia Duran e Barù nella casa del Grande Fratello Vip? Quest'anno nella casa del Grande Fratello Vip ci sono molti flirt, coppie e love story tra i concorrenti. Nelle ultime ore Barù, dopo aver smentito un possibile interesse per Jessica Selassié, dicendo che non è il suo tipo, si è avvicinato a Delia Duran, la discussa moglie di Alex Belli. I due già si erano fatti dei complimenti venerdì scorso durante l'ingresso della modella venezuelana nella casa del GF Vip, con Barù che aveva detto che Delia Duran è una bellissima donna, mentre lei che Barù potrebbe essere il suo tipo. Nelle ultime ore, parlando tra di loro, i due sono sembrati abbastanza complici, nonostante i dubbi di Barù sulla relazione tra Delia ...

