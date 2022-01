Gli Homo Sapiens: chi sono, età, carriera del gruppo musicale, canzoni, membri e formazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche gli Homo Sapiens, ma conosciamoli meglio! Gli Homo Sapiens: chi sono, età, carriera e canzoni Homo Sapiens è un gruppo musicale italiano, che è stato attivo principalmente negli anni ’70. La band si è formata nel 1966, il chitarrista è Rodolfo Maltese e in quel periodo la band ha ottenuto un bel successo. Nel 1974 hanno partecipato a Un disco per l’estate con Oh Mary Lou, poi nel 1977 hanno partecipato a Sanremo con la canzone Bella da morire. Tra i loro successi ricordiamo anche Pecos Bill e Un’estate fa. Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche gli, ma conosciamoli meglio! Gli: chi, età,è unitaliano, che è stato attivo principalmente negli anni ’70. La band si è formata nel 1966, il chitarrista è Rodolfo Maltese e in quel periodo la band ha ottenuto un bel successo. Nel 1974 hanno partecipato a Un disco per l’estate con Oh Mary Lou, poi nel 1977 hanno partecipato a Sanremo con la canzone Bella da morire. Tra i loro successi ricordiamo anche Pecos Bill e Un’estate fa. Gli ...

Advertising

CorriereCitta : Gli Homo Sapiens: chi sono, età, carriera del gruppo musicale, canzoni, membri e formazione - altrogiornorai1 : Gli Homo Sapiens ospiti di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - YeOlde42 : @FPanunzi Perchè quella è la setta 'Convinco gli Homo Insapiens a Pagarmi lo Stipendio'. CHIPS. - FabCarloStella : @marco_heffler @AlterThink_ Che bel viaggio, una sintesi avvincente. Domanda per giuoco: come immagini si sarebbero… - AndreaJanno : Devo ancora capire come mai il mio professore di storia di prima media fosse contariato quando gli dissi che l'homo… -