GFVIP news | Delia Duran svela a Jessica Selassiè cosa è successo sotto le coperte tra Alex e Soleil

Advertising

GrandeFratello : Hai detto news flash? ???? #GFVIP - Morena_3v : VI DO UNA NEWS FLASH JERUSALEMME #GFvip - raffyp82 : il - Vanity08335628 : RT @loveculturale: #jeru #jessvip #gfvip ORA SPILLO IO . flash news: *Autori avevano da mesi copione triangolo e soleil consenziente. * a… - _Melaninpoppin_ : RT @loveculturale: #jeru #jessvip #gfvip ORA SPILLO IO . flash news: *Autori avevano da mesi copione triangolo e soleil consenziente. * a… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVIP news

Grande Fratello

... circo e Casa "l'assonanza" direi che è tangibile e lapalissiana! Come avevamo ampiamente previsto, l'ingresso al6 di Delia Duran è stato incolore e insapore .. Adoratamente con Stile, GF Vip/ ..."È strano come prima del, per cui sono stata più volte cercata, potessi apparire sulla rete ... Scopri le ultimesul Grande Fratello Vip .GF VIP Party torna anche questa sera con una puntata da non perdere. Le due conduttrici, Gaia Zorzi e Giulia Salemi, vi aspettano a partire dalle 20:45 per due ore di chiacchiere, divertimento e comme ...Alda D'Eusanio non ci sta. Nell'edizione precedente del Grande Fratello Vip fu squalificata dal reality show con un provvedimento immediato per alcune dichiarazioni rivolte al marito di ...