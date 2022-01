F1, Jacques Villeneuve: “Silenzio Hamilton? Prende distanze da Wolff e pensa a suo futuro” (Di venerdì 21 gennaio 2022) A distanza di varie settimane non accenna a diminuire il rumore intorno al finale del Mondiale 2021 di Formula 1 e in particolare al clima in casa Mercedes. Lewis Hamilton infatti continua il suo lungo Silenzio, gettando ombre anche sul suo futuro in vista della stagione 2022 ormai imminente. Sull’argomento è intervenuto anche Jacques Villeneuve, campione del mondo 1997 e a lungo opinionista televisivo. “Io penso che Lewis stia cercando di Prendere le distanze da Toto Wolff, che si è comportato come se avesse perso a Monopoli e ha fatto saltare in aria il tabellone – afferma Villeneuve – Alla fine puoi perdere con stile e Lewis lo ha fatto, Wolff e la Mercedes no. Penso che Toto abbia danneggiato la sua immagine in ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) A distanza di varie settimane non accenna a diminuire il rumore intorno al finale del Mondiale 2021 di Formula 1 e in particolare al clima in casa Mercedes. Lewisinfatti continua il suo lungo, gettando ombre anche sul suoin vista della stagione 2022 ormai imminente. Sull’argomento è intervenuto anche, campione del mondo 1997 e a lungo opinionista televisivo. “Io penso che Lewis stia cercando dire leda Toto, che si è comportato come se avesse perso a Monopoli e ha fatto saltare in aria il tabellone – afferma– Alla fine puoi perdere con stile e Lewis lo ha fatto,e la Mercedes no. Penso che Toto abbia danneggiato la sua immagine in ...

