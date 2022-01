Covid: sostegni alle Regioni, Giani ringrazia Speranza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, interviene riguardo alla notizia dell'arrivo di altri 400 milioni per le spese Covid delle Regioni, per far fronte alla quarta ondata e alla campagna di vaccinazione. "Per la Toscana significa un rimborso di 25,30 milioni: è una bella notizia e ringrazio il ministro Speranza che si è battuto tanto per questa previsione di impegno spesa negli atti di Governo; apprezziamo la sensibilità e l'attenzione rivolta alle Regioni", dichiara Giani. La situazione delle Regioni è quella di chi “ha gestito in prima linea il contrasto al Covid organizzando vaccinazioni, procedure di tamponamento e trovandosi con molti compiti da svolgere all'interno di ospedali e strutture ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - Il presidente della Toscana, Eugenio, interviene riguardo alla notizia dell'arrivo di altri 400 milioni per le spesedelle, per far fronte alla quarta ondata e alla campagna di vaccinazione. "Per la Toscana significa un rimborso di 25,30 milioni: è una bella notizia e ringrazio il ministroche si è battuto tanto per questa previsione di impegno spesa negli atti di Governo; apprezziamo la sensibilità e l'attenzione rivolta", dichiara. La situazione delleè quella di chi “ha gestito in prima linea il contrasto alorganizzando vaccinazioni, procedure di tamponamento e trovandosi con molti compiti da svolgere all'interno di ospedali e strutture ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dovrebbe essere di circa 1,6 miliardi la dote per i nuovi sostegni alle attività in crisi a causa del prolungarsi d… - msgelmini : Bene i nuovi sostegni messi in campo dal governo: 1,6 miliardi di euro per le attività colpite dalle ultime restriz… - MISE_GOV : ?? 390 milioni alle attività in crisi per #Covid e interventi per contrastare l'aumento del costo delle #bollette en… - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Dovrebbe essere di circa 1,6 miliardi la dote per i nuovi sostegni alle attività in crisi a causa del prolungarsi dell'em… - SulPanaro : Decreto sostegni, fondo per risarcire chi ha subito danni causati dal vaccino anti-Covid -