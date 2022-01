Contro gli uiguri è genocidio. Anche secondo il Parlamento francese (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Assemblea nazionale francese ha adottato una risoluzione in cui viene denunciato il “genocidio” della popolazione uigura da parte della Cina. La risoluzione, che non ha carattere vincolante, è stata approvata con 169 voti a favore, cinque astensioni e un contrario. Quest’ultimo è Buon Tan, membro del partito macroniano La République En Marche e presidente del gruppo parlamentare di amicizia Francia-Cina. La decisione arriva a pochi giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali di Pechino (su cui incombe il boicottaggio diplomatico di alcuni Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Belgio e Lituania). Con questa mossa, il Parlamento francese mette pressione sul presidente Emmanuel Macron. Il testo “riconosce ufficialmente che le violenze perpetrate dalle autorità della Repubblica popolare cinese Contro ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Assemblea nazionaleha adottato una risoluzione in cui viene denunciato il “” della popolazione uigura da parte della Cina. La risoluzione, che non ha carattere vincolante, è stata approvata con 169 voti a favore, cinque astensioni e un contrario. Quest’ultimo è Buon Tan, membro del partito macroniano La République En Marche e presidente del gruppo parlamentare di amicizia Francia-Cina. La decisione arriva a pochi giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali di Pechino (su cui incombe il boicottaggio diplomatico di alcuni Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Belgio e Lituania). Con questa mossa, ilmette pressione sul presidente Emmanuel Macron. Il testo “riconosce ufficialmente che le violenze perpetrate dalle autorità della Repubblica popolare cinese...

