Catafalco per l’elezione del presidente della Repubblica: cos’è e a cosa serve? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Catafalco: cos’è e a cosa serve per l’elezione del presidente della Repubblica. Il suo utilizzo è curioso ma anche fondamentale per il voto più importante nel panorama politico. Il significato del termine Catafalco Se su cerca la parola “Catafalco” su un vocabolario, on line o cartaceo che sia, la prima definizione porta a “un’impalcatura in legno o altri materiali, ricoperta di parati (generalmente drappi neri), sulla quale si pone la bara o un suo simulacro durante le cerimonie funebri e le funzioni religiose”. Gli altri significati sono ancora più bizzarri se si pensa all’elezione del Capo dello Stato: si va da “struttura, o insieme di oggetti ammassati, che colpisce per la sproporzionata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022)e aperdel. Il suo utilizzo è curioso ma anche fondamentale per il voto più importante nel panorama politico. Il significato del termineSe su cerca la parola “” su un vocabolario, on line o cartaceo che sia, la prima definizione porta a “un’impalcatura in legno o altri materiali, ricoperta di parati (generalmente drappi neri), sulla quale si pone la bara o un suo simulacro durante le cerimonie funebri e le funzioni religiose”. Gli altri significati sono ancora più bizzarri se si pensa aldel Capo dello Stato: si va da “struttura, o insieme di oggetti ammassati, che colpisce per la sproporzionata ...

