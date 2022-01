Bitcoin: crolla ai minimi da agosto, seduta da dimenticare per criptovalute (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. - (Adnkronos) - seduta da dimenticare per le criptovalute che risentono pesantemente delle tensioni geopolitiche, del calo del Nasdaq e delle mosse delle banche centrali. Per il Bitcoin il calo al momento è intorno al 7,50% a quota 39 mila dollari: in ventiquattr'ore la criptovaluta più diffusa ha perso circa 4 mila dollari di valore, mentre rispetto ai massimi storici di inizio novembre il calo è superiore al 40%. Male anche altre importanti criptovalute, con Ethereum in calo di quasi il 9% a 2880 dollari. Secondo i dati di CoinMarketCap, il crollo delle due principali criptovalute ha cancellato in totale circa 140 miliardi di dollari di capitalizzazione. Sempre rispetto ai massimi di inizio novembre (quando il Bitcoin superò quota 67 mila dollari) sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. - (Adnkronos) -daper leche risentono pesantemente delle tensioni geopolitiche, del calo del Nasdaq e delle mosse delle banche centrali. Per ilil calo al momento è intorno al 7,50% a quota 39 mila dollari: in ventiquattr'ore la criptovaluta più diffusa ha perso circa 4 mila dollari di valore, mentre rispetto ai massimi storici di inizio novembre il calo è superiore al 40%. Male anche altre importanti, con Ethereum in calo di quasi il 9% a 2880 dollari. Secondo i dati di CoinMarketCap, il crollo delle due principaliha cancellato in totale circa 140 miliardi di dollari di capitalizzazione. Sempre rispetto ai massimi di inizio novembre (quando ilsuperò quota 67 mila dollari) sono ...

Advertising

TV7Benevento : Bitcoin: crolla ai minimi da agosto, seduta da dimenticare per criptovalute... - InvestingItalia : Bitcoin crolla nella notte, scivola a un minimo di 38.000$ - - bizcommunityit : Fuga dal rischio, giù tutte le #Borse e bitcoin crolla sotto i 40.000 $ #finanzaemercati - C0d3r_ : Venerdì nero per le #criptovalute: #Bitcoin crolla al prezzo più basso degli ultimi sei mesi - cryptocuse : @cavicchioli poche storie, in questo momento #bitcoin crolla ad ogni minima notizie e si cerca una correlazione con… -