Benedetta Rossi operata, come sta. Su Instagram la foto postata dal letto d’ospedale e il messaggio dei fan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Benedetta Rossi si trova in ospedale per un’operazione alla schiena. La food blogger originaria delle Marche, nota sui social per il suo format Fatto in casa da Benedetta, ha spiegato ai fan il perché del suo ricovero, aggiornandoli prontamente al suo risveglio dopo l’intervento. Bendetta Rossi aggiorna i fan dopo l’intervento L’operazione alla quale Benedetta Rossi si è sottoposta è andata bene, è stata la stessa food blogger ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Lo ha fatto sui social postando una foto direttamente dall’ospedale: “È andata! L’intervento è riuscito. Io sto bene… ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento”. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022)si trova in ospedale per un’operazione alla schiena. La food blogger originaria delle Marche, nota sui social per il suo format Fatto in casa da, ha spiegato ai fan il perché del suo ricovero, aggiornandoli prontamente al suo risveglio dopo l’intervento. Bendettaaggiorna i fan dopo l’intervento L’operazione alla qualesi è sottoposta è andata bene, è stata la stessa food blogger ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Lo ha fatto sui social postando unadirettamente dall’ospedale: “È andata! L’intervento è riuscito. Io sto bene… ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento”. Visualizza questo post suUn post ...

Advertising

eadaimon : @spiterizz Mi sto organizzando perché o divento benedetta rossi o mi butto dal terrazzo a volo D'Angelo ?? - NaturoLucaCM : La base della GIS GHEI, come direbbe Benedetta Rossi ???????????? #cortesiepergliospiti - zazoomblog : Benedetta Rossi operata in ospedale come sta? - #Benedetta #Rossi #operata #ospedale - PaoloPolvara : RT @Corriere: Benedetta Rossi operata alla schiena. Il messaggio social dal letto d’ospedale - katiadiluna16 : Come sta #benedettarossi ? Ecco le sue condizioni di salute dopo i ricovero in ospedale #anticipazioni #salute… -