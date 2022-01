Avanti Un Altro, vi ricordate l’alieno? Ecco che fine ha fatto: “In disgrazia” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Leonardo Tricarico, noto soprattutto come l’alieno della trasmissione Avanti Un Altro!, è nato nel 1952. Caratterizzato da una struttura fisica atipica (ha un’altezza di 1 metro e 37 centimetri), ha partecipato anche a Ciao Darwin. Ha raggiunto la notorietà perché l’alieno è entrato nelle case degli italiani grazie a 9 edizioni consecutive del gioco a premi televisivo di “Avanti un Altro”. La trasmissione ha uno share del 20%, quindi molti lo conoscono e lo vedono in televisione. Compito di Leonardo Tricarico nel gioco era presentarsi, dire la sua frase: Noi siamo tra voi, noi siamo l’alieno, voi chi siete, dove siete , dove veniate, dove stiate, dove andiate, che ore sono, ma che ore sono, quando si mangia, quando si mangiaaa… Ma non si mangia mai, sono tanti ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 gennaio 2022) Leonardo Tricarico, noto soprattutto comedella trasmissioneUn!, è nato nel 1952. Caratterizzato da una struttura fisica atipica (ha un’altezza di 1 metro e 37 centimetri), ha partecipato anche a Ciao Darwin. Ha raggiunto la notorietà perchéè entrato nelle case degli italiani grazie a 9 edizioni consecutive del gioco a premi televisivo di “un”. La trasmissione ha uno share del 20%, quindi molti lo conoscono e lo vedono in televisione. Compito di Leonardo Tricarico nel gioco era presentarsi, dire la sua frase: Noi siamo tra voi, noi siamo, voi chi siete, dove siete , dove veniate, dove stiate, dove andiate, che ore sono, ma che ore sono, quando si mangia, quando si mangiaaa… Ma non si mangia mai, sono tanti ...

