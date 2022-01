Ammonizione assurda per Kroos | il giocatore posta il video sui social

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Elche-Real Madrid sfida di Coppa del Re viene vinta dalla squadra di Ancelotti per 1-2, ma c’è anche spazio unadi Toni. Un cartellino giallo assurdo quello sventolato dall’arbitro Vazquez aldel Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti., infatti, non tocca praticamente mai ildell’Elche che cade da solo mentre fa una veronica. Ilperde completamente il controllo del proprio corpo e nono viene nemmeno sfiorato da Kross. Nonostante tutto l’arbitro ammonisce il centrocampista del Real Madrid, che ha deciso dire ilsui. Yellow card. Of course. https://t.co/DZncR5vPMt — Toni(@Toni) January 20, 2022 L'articolo proviene ...

... esultanza gol Mattia De Sciglio La Roma di Mourinho perde una partitae la Juventus vince ... rigore ed espulsione per seconda. Ma Lorenzo Pellegrini, autore dello splendido 3 - 1 ...... che da semplice partita di Serie C si è trasformata in un'battaglia iniziata in campo e ... con le espulsioni per D'Andrea, rosso diretto, Gentile e Cocco, per doppia. Situazione ...Elche-Real Madrid sfida di Coppa del Re viene vinta dalla squadra di Ancelotti per 1-2, ma c'è anche spazio una ammonizione di Toni Kroos.