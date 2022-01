Alda D’Eusanio Denuncia Mediaset! Ecco Perché! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alda D’Eusanio ha deciso di ricorrere alla vie legali e ha chiesto i danni a Mediaset. Tutto a seguito della cacciata dal Gf Vip avvenuta nella scorsa edizione, a causa di alcune frasi offensive pronunciate dalla giornalista. La D’Eusanio da quel momento, ha subito uno stop alla carriera, visto che nessuno la chiama più come ospite in nessuna trasmissione Tv. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Alda D’Eusanio Denuncia Mediaset dopo la cacciata dal Gf Vip Alda D’Eusanio da un anno a questa parte, è sparita dalla TV. La sua carriera ha subito uno stop dopo la squalifica dal Gf Vip, visto che nessuno da allora l’ha più chiamata come ospite nelle varie trasmissioni sia in Mediaset che in Rai. A questo punto, la giornalista si è vista ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha deciso di ricorrere alla vie legali e ha chiesto i danni a Mediaset. Tutto a seguito della cacciata dal Gf Vip avvenuta nella scorsa edizione, a causa di alcune frasi offensive pronunciate dalla giornalista. Lada quel momento, ha subito uno stop alla carriera, visto che nessuno la chiama più come ospite in nessuna trasmissione Tv.tutti i dettagli sulla vicenda!Mediaset dopo la cacciata dal Gf Vipda un anno a questa parte, è sparita dalla TV. La sua carriera ha subito uno stop dopo la squalifica dal Gf Vip, visto che nessuno da allora l’ha più chiamata come ospite nelle varie trasmissioni sia in Mediaset che in Rai. A questo punto, la giornalista si è vista ...

