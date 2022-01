Adele in lacrime su Instagram, annulla tutti i suoi concerti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Adele ha pubblicato un video in cui si scusa con i fan per l’annullamento delle 24 date dei concerti a Las Vegas. “Mi dispiace che sia così all’ultimo minuto. Sono così arrabbiata e imbarazzata. Stiamo riprogrammando tutte le date, ci stiamo lavorando proprio ora. E finirò il mio spettacolo”. Racconta così la cantante britannica, in lacrime. Non c’è neanche bisogno di chiedersi cosa sia successo, di questi tempi. Metà del suo staff ha il Covid (non lei) e nel corso del video parla di ritardi nelle consegne. Lo spettacolo doveva essere enorme, con ben 24 date già confermate al Caesar’s Palace e prezzi dei biglietti dagli 85 ai 685 dollari. Il video, postato prima su Instagram, è su tutte le piattaforme. Sarebbe stata la sua prima volta in live da cinque anni a questa parte. Dopo averci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha pubblicato un video in cui si scusa con i fan per l’mento delle 24 date deia Las Vegas. “Mi dispiace che sia così all’ultimo minuto. Sono così arrabbiata e imbarazzata. Stiamo riprogrammando tutte le date, ci stiamo lavorando proprio ora. E finirò il mio spettacolo”. Racconta così la cantante britannica, in. Non c’è neanche bisogno di chiedersi cosa sia successo, di questi tempi. Metà del suo staff ha il Covid (non lei) e nel corso del video parla di ritardi nelle consegne. Lo spettacolo doveva essere enorme, con ben 24 date già confermate al Caesar’s Palace e prezzi dei biglietti dagli 85 ai 685 dollari. Il video, postato prima su, è su tutte le piattaforme. Sarebbe stata la sua prima volta in live da cinque anni a questa parte. Dopo averci ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A sole 24 ore dal debutto la pop star Adele ha annullato tutti i suoi concerti a Las Vegas. 'Mi dispiace così tanto… - IncontriClub : Adele in lacrime: “Devo rimandare i miei show, sono distrutta” - barinewstv : Adele in lacrime annuncia la cancellazione del suo show a Las Vegas - BinaryOptionEU : RT '#Adele: 'Ritardi di consegne e Covid, lo spettacolo non è pronto. Sono distrutta'. -